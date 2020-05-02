2020-05-02T06:44:18+03:00
Общество

Режим самоизоляции частично сняли в 14 районах Красноярского края

Решение принято с учетом просьб глав муниципалитетов
Анна СНЕГИРЕВА
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Отмена режима согласована с эпидемиологамиОтмена режима согласована с эпидемиологамиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае режим самоизоляции перестал действовать еще в 14 района, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс своим указом также уже снимал ограничения в четырех районах. Теперь список районов и городов, где режим не действует, вновь пополнился.

Согласно документу, режим самоизоляции снят в части поселений Боготольского, Богучанского, Бирилюсского, Большеулуйского, Иланского, Идринского, Казачинского, Краснотуранского, Каратузского, Назаровского, Ужурского и Уярского районов, а также в населенных пунктах Пировского и Шарыповского мунициальных районов. Дополнительно уточнить, подпадает ли все еще ваш населенный пункт под самоизоляцию, можно на официальном портале правительства края.

Чем руководствовались власти? Решение было принято, основываясь на данных по эпидемиологической обстановке в данных районах, а также в связи с обращениями глав муниципалитетов в адрес руководителя региона. Безусловно, данная мера согласована с Роспотребнадзором и членами оперштаба по предупреждению распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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