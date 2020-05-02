В Красноярске на 9 мая запретят парковку на площади Победы

2 Май 2020 2020-05-02T06:09:36+03:00

Это сделают на время возложения венков к Вечному огню

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В администрации Красноярска предупредили автомобилистов, что на майские праздники в районе площади Победы запретят парковку автомобилей. Ограничения введут на два дня - с 17.00 8 мая и 13.00 9 мая. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в мэрии города, связаны они с церемонией возложения венков и цветов к Вечному огню. Несмотря на то, что официально все мероприятия, посвященные Дню Победы, отменены, церемония состоится.

В районе площади музея «Мемориал Победы» установят для водителей временные предупреждающие знаки - «Движение запрещено» при въезде со стороны Дудинской. Добавим также, что движение ограничено по Березина и Аэровокзальной - на участке дороги в 90 метров (от Аэровокзальной,19а до Аэровокзальной, 21). Объезд здесь же.

В администрации просят автомобилистов учесть данную информацию и заранее продумать свой маршрут движения, чтобы избежать пробок.

ИСТОЧНИК KP.RU