В Красноярске вандалы разнесли три сквера на 500 тысяч рублей

2 Май 2020 2020-05-02T05:47:41+03:00

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Находясь в режиме самоизоляции, некоторые жители Красноярска успевают не только погулять вволю, но разрушить благоустройство нескольких скверов. В департаменте городского хозяйства рассказали, что за последнее время от рук вандалов пострадали сразу 3 сквера - ихтолько недавно привели в порядок. Речь о парке на улице Юности, сквере Универсиады и парке у ДК «Кировский».

Серьезнее всего пострадал сквер на Юности - здесь вандалы разломали все сидения на трибунах. По условиям комплектации, заменить только сидушки невозможно - только вместе с трибуной, то ущерб немалый. Каждая из двух трибун стоит по 255 тысяч рублей, вместе - 510 тысяч. В сквере на ДК «Кировском» спалили урну – ее замена обойдется в 6 тысяч рублей. А в сквере Универсиады в очередной раз повредили деревянный помост.

если у вас есть информация о вандалах, пожалуйста, сообщите в дежурную часть или по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU