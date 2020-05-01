«Старый подвал буквально сложился»: замурованного под обвалом щенка спасли в Красноярске

1 Май 2020 2020-05-01T20:36:15+03:00

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Взъерошенный, с перепуганными глазами, жмется к человеку, дрожит от холода. Замурованного в разрушенном подвале щенка спасли от верной гибели в Красноярске. Операция по вызволению бедолаги оказалась непростой. И даже опасной.

- Старый подвал буквально сложился, - говорят волонтеры службы Дог-Спас. – Вся конструкция обвалилась и повисла, непонятно на чем. Щенок, как назло, забился в самый дальний угол под обвалившееся перекрытия.

Вспоминают, достали каким-то чудом. Еще немного, и ему было бы не выжить. Балка могла рухнуть в любой момент.

- Кое-как получилось накинуть петлю и вытащить, - продолжают волонтеры. - Пострадавший оказался кобельком, его отмыли и согрели. Он просидел в темноте и холоде три дня.

Малыш так настрадался. А теперь ему нужен хозяин. Будет крупнным, скорее всего, пушистым. Если вы хотите взять щенка к себе, в свою семью, пишите сюда.

ИСТОЧНИК KP.RU