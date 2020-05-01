Дом в Красноярске полностью закрыли из-за коронавируса

1 Май 2020 2020-05-01T17:44:58+03:00

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Двухэтажку на улице Краснопресненской, 31 в Свердловском районе Красноярска закрыли на выход и вход из-за коронавируса. Как сообщает ТВК, здесь жил один из тех, кто заразился COVID-19.

По данным источников, режим самоизоляции он не соблюдал, общался с соседями. Так что заболели и они. Поэтому было принято решение – дом закрыть, сообщается на сайте мэрии.

В 19 комнатах дома больше 40 жильцов, есть семьи с детьми, лежачий больной. А в апреле сюда проник коронавирус. Как пояснили местные, 18 апреля людей из семи квартир забрали в больницу – на лечение. Тем, кто остался, три раза делали анализы на COVID-19, но заражения не выявили. Что будет дальше с жильцами дома?

- Решение примем после 8 мая, когда они снова сдадут тесты на коронавирус, - комментирует глава Свердловского района Игорь Титенков.

Напомним, по данным на 1 мая, количество зараженных COVID-19 в Красноярске и крае составило 714 (это +48 в сутки). Вылечились 124 (+50), погибли 9 (+1).

ИСТОЧНИК KP.RU