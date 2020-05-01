Красноярск отметит День Победы в самоизоляции: песни с балконов и фото на окнах

1 Май 2020 2020-05-01T14:29:01+03:00

Каким будет День Победы в самоизоляции, рассказали красноярцам.

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75-летие Победы в Великой Отечественной войне красноярцы отметят в самоизоляции. Напомним, из-за пандемии коронавируса все торжественные мероприятия пришлось перенести. Однако можно принять участие в акциях памяти, которые пройдут онлайн.

Представляем программу мероприятий:

- 9 мая в 14 часов. Президент России Владимир Путин в эфирах государственных телеканалов объявит минуту молчания в память о тех, кто не вернулся с войны.

Штендеры с портретами героев можно выставить в окна или в соцсети.Фото: Мария ЛЕНЦ

- 9 мая в 19 часов. Минута молчания. После нее все жители Красноярска смогут выйти на балконы своих квартир и спеть песню «День Победы».

- «Бессмертный полк» онлайн. Все желающие принять участие уже сейчас могут заполнить форму на сайте polkrf.ru. Обязательно добавьте информацию о ветеране, его снимок, а также свое фото со штендером. Из снимков смонтируют видеоряд, который будут показывать на уличных экранах. А еще 9 мая можно выставить штендеры с фото ветеранов в окна своих квартир.

- телемарафон «Живая память» на телеканале «Енисей». Зрителей ждут лучшие фильмы военных лет, архивные видео и праздничный концерт из номеров красноярских коллективов.

ВАЖНО

Красноярцев приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Окна Победы»

Она началась уже сегодня, 1 мая. Участники оформляют окна своих квартир и офисов фотографиями, рисунками и надписями, посвященными Победе. Снимки окон размещайте в соцсетях с хештегами #ОКНА_ПОБЕДЫ и #МирныеОкнаКрасноярскийкрай.

Так можно выразить благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, почтить память павших воинов, превратив окна в галереи памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU