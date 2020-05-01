1 Май 2020 2020-05-01T13:40:46+03:00

В Красноярском крае мужчина пошел на три угона за ночь с целью покататься. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Енисейском районе Красноярского края мужчина угодил под суд за три попытки угона авто за одну ночь. Об этом случае рассказали в МО МВД России «Енисейский».

Две попытки удались, а на третьей угонщика поймали. Хозяин ИЖ 27175-036 услышал, как на его машине сработала сигнализация, кинулся во двор. А там увидел: кто-то вскрыл автомобиль. Увидев владельца, незнакомец дал по газам. Но тот не спасовал, быстро нашел другое авто, начал преследование. И вскоре обнаружил свой ИЖ в кювете. Скрутил подозреваемого и вызвал полицию.

Уже в отделе выяснилось: за эту же ночь мужчина успел угнать две машины - Mazda 3 и ВАЗ 21041-30. Он уверял, всего-то хотел покататься! Почему автомобилей было три, пояснить не смог.

Возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по ней - 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU