Дежурные группы откроют в новых детских садах с 6 мая
В детских садах Красноярска продолжают работать дежурные группы. Их всего 90 – в 21 дошкольном учреждении, туда ходит больше тысячи детей от полутора до семи лет.
На днях месячное дежурство первой группы детских садов подходит к концу. С 6 мая малышей будут принимать в новых ДОУ. Впрочем, беспокоиться не стоит: в другие садики сложившиеся детские коллективы переведут в полном составе.
Изменения коснутся лишь организации работы дежурных учреждений и сотрудников. Также они связаны с особыми мерами профилактики.
КОНКРЕТНО
В дежурные группы могут попасть дети работников организаций, деятельность которых не приостановлена. Важный момент: ребенок получит место только, если ОБА родителя предоставят справку о продолжении работы в условиях режима самоизоляции. Если хоть один из них трудится дистанционно, дошкольнику откажут. Группы формируют на основании информации, данной работодателями.
Подать списки можно в любой день – фиксированных сроков нет. Документы надо отправить на электронную почту drozdova@guo.admkrsk.ru. Подробности о работе дежурных групп можно узнать по номерам 263 81 59, 263 81 75, 263 81 65, 263 81 76, 263 81 66 .
ИСТОЧНИК KP.RU
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