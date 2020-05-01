В Хакасии подросток напал на пожилую женщину из-за 100 рублей

1 Май 2020 2020-05-01T08:41:17+03:00

И теперь может получить до четырех лет

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В Черногорске (Хакасия) подросток напал на пожилую женщину из-за 100 рублей. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД России по РХ.

Все произошло в начале февраля на улице Калинина. В дежурную часть обратилась 62-летняя местная жительница. Пожаловалась: вечером шла домой, и вдруг у нее из рук вырвали сумочку. Увы, разглядеть налетчика не сумела.

Сразу установить подозреваемого было невозможно. На него вышли в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Это был 16-летний парень. Как выяснилось, он заметил пенсионерку и решил, что она станет легкой добычей. Незаметно подкрался и выдернул из рук сумочку. Каково же было разочарование, когда внутри оказался лишь простенький телефон на кнопках, очки, ключи и 100 рублей. Мобильник и купюру забрал себе, деньги потратил на сигареты. От остального избавился.

И вот итог: подростка поставили на учет и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». «Разжился» сотней рублей, а получить может до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU