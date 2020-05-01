1 Май 2020 2020-05-01T08:14:38+03:00

Коронавирус в Красноярске: когда кладбища откроют для посещения. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Стало известно, когда могут быть открыты для посещения кладбища Красноярска. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это произойдет не раньше 12 мая.

Напомним, все городские погосты закрыли 15 апреля из-за пандемии коронавируса. Опасались, что в Родительский день на кладбища приедут тысячи горожан, чтобы помянуть усопших родственников и близких. И, соответственно, могут подвергнуть риску свое здоровье и даже жизнь.

Горожан просят отнестись к ситуации с пониманием.Фото: Мария ЛЕНЦ

А накануне, 30 апреля, запрет на посещение продлили до 12 мая. Допуск на территорию погостов возможен только в случае похорон. Кроме того, около них по-прежнему не будут останавливаться городские автобусы.

Горожан просят отнестись к закрытию кладбищ с пониманием. Все делается для того, чтобы не допустить распространения COVID-19.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Также до 12 мая продлен запрет на посещение общественных пространств: острова Татышев, парка Покровский и площади Мира. Для занятий спортом надо выбирать территории неподалеку от дома. Пользоваться уличными тренажерами все еще запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU