Красноярский Биг-Бен в честь 1 мая сменил мелодию

1 Май 2020 2020-05-01T07:40:23+03:00

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В честь 1 мая, праздника весны и труда, красноярский Биг-Бен (так принято называть главные городские часы) заиграл новую мелодию.

Это «Марш монтажников» (музыка Родиона Щедрина, слова Владимира Котова), ставший знаменитым после фильма «Высота», вышедшего в 1957 году. Тогда его исполнил легендарный Николай Рыбников. «Не кочегары мы, не плотники…», помните?

Как вам новая мелодия? С Первомаем, красноярцы!

1 мая красноярский Биг Бэн сменил мелодию.Видео: Город Красноярск.

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Красноярская мэрия разрешила скачивать на телефон мелодии Биг-Бена

После того, как красноярский «Биг-Бен» разнообразил репертуар, все больше горожан интересуются, можно ли скачать мелодии на свои гаджеты. Можно, - сказали в мэрии Красноярска. Напомним, впервые традиция на праздники менять мелодию главных часов Красноярска появилась этим летом, точнее - на 1 сентября. Ввел ее глава города Сергей Еремин. Аранжировку выполнил Александр Поляков, преподаватель детской музыкальной школы № 4 имени Хворостовского.

- После этого красноярцы часто стали обращаться в администрацию города с просьбой разрешить использовать эту инструментальную музыку в рингтонах телефонов, - говорят в администрации Красноярска (подробности).

Теперь он играет "Марш монтажников" из фильма "Высота".Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU