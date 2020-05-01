Как работают поликлиники Красноярска и края в майские праздники

1 Май 2020 2020-05-01T06:55:56+03:00

Рассказываем о работе поликлиник Красноярска и края в майские праздники и выходные

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Жителям Красноярска и края сообщили, как работают поликлиники в майские праздники и выходные. По данным министерства здравоохранения региона, прием будет вестись 2, 4 и 11 мая с 8.00 до 16.00 терапевтом участковым, хирургом, педиатром участковым, акушером-гинекологом, стоматологом (взрослый и детский, неотложная помощь).

В те же дни и часы будут открыты процедурный и перевязочный кабинеты. Также обещают обслуживать вызовы на дому (в том числе по сведениям, переданным из скорой помощи), выписывать лекарства.

Пациентам с коронавирусной инфекцией, проходящим лечение на дому, каждый день будет обеспечена медпомощь. Состояние их (и контактных лиц) оценят дистанционно. Кроме того, работают выездные медбригады для оказания помощи по месту жительства пациентам с положительным результатом лабораторного исследования на COVID-19.

6, 7 и 8 мая медицинские учреждения действуют в обычном режиме. Экстренные службы работают круглосуточно.

Во время режима самоизоляции из-за коронавируса плановые визиты в поликлиники лучше пока отложить.Фото: Мария ЛЕНЦ

ВАЖНО

Во время режима самоизоляции из-за коронавируса плановые визиты в медицинские учреждения лучше отложить, подчеркивают в минздраве. Особенно это касается пожилых людей и тех, у кого хронические болезни. Если возникли проблемы со здоровьем, вызывайте врача на дом!

Также работает горячая линия 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU