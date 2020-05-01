1 Май 2020 2020-05-01T06:01:55+03:00

Разовые электронные пропуска в Красноярске: сколько действуют и как продлить. Фото: Мария ЛЕНЦ

Рассказываем, сколько действуют электронные пропуска в Красноярске и как продлить

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Красноярцам разъяснили, сколько действуют разовые электронные пропуска и возможно ли их продлить. Напомним, они необходимы для выхода из дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса – для целей, не связанных с работой. 29 апреля стало известно о сроках действия разовых пропусков.

Так, на поездку на дачу или участие в похоронах родственника/близкого друга отводилось по 4 часа, на посещение несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без присмотра, или пожилого человека, нуждающегося в помощи – по 2 часа. На другие экстренные случаи - не больше часа.

Время считается с момента выдачи электронного пропуска. Впрочем, продолжают действовать и бумажные объяснительные. В них надо четко прописывать, когда и на какой срок вы предполагаете покинуть квартиру/дом.

- Успеть съездить на дачу и вернуться за 4 часа – это что-то из области фантастики, - обсуждали в соцсетях горожане. – Времени слишком мало.

Для красноярцев продолжают действовать и бумажные объяснительные.Фото: Мария ЛЕНЦ

Однако накануне, 30 апреля, в министерстве цифрового развития края дали пояснения. Как выяснилось, сроки, указанные в документе, - это время НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.

К примеру, вам дано 4 часа, чтобы добраться на дачу. Для нахождения там пропуск не требуется. Если срок действия документа истек, а интернета на участке нет, для возвращения домой можно написать объяснительную от руки. Тоже самое касается и других случаев: с похоронами, посещением детей/бабушек и так далее.

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Красноярцам рассказали о сроках действия разовых электронных пропусков для выхода из дома в условиях самоизоляции. Они нужны для целей, не связанных с работой. Итак, время считается с момента выдачи пропуска (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU