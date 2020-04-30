2020-04-30T19:50:39+03:00
Происшествия

Под Красноярском мошенник нашел паспорт и продал чужую квартиру за миллион

Владелец узнал об этом спустя полтора года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском мошенник нашел паспорт и продал чужую квартиру за миллионПод Красноярском мошенник нашел паспорт и продал чужую квартиру за миллионФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель поселка Березовка столкнулся с неприятностью в октябре 2019 года. Он совершенно случайно узнал, что принадлежащая ему квартира оказалась проданной. Он думал, что та пустует, а обнаружил в ней незнакомых людей, которые уверяли, что купили ее. Причем произошло отчуждение недвижимости за полтора года до того, как владелец это обнаружил.

Мужчина обратился в полицию. Там начали разбираться. Было непросто, но сыщикам удалось выйти на след того человека, который сумел продать за 1 миллион 50 тысяч рублей чужую недвижимость. Предполагаемым мошенником оказался 32-летний местный житель. Он рассказал, что когда-то нашел на улице чужой паспорт, потом долго искал в Березовке пустую квартиру. Затем нашел на нее покупателя. И затем продал ее с помощью найденного документа. А деньги потратил. Уголовное дело завели по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество». Наказание по ней – до 10 лет лишения свободы. Обвиняемый ждет суда под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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