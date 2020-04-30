В Красноярске приставы подали в суд на коллекторов

30 Апр 2020 2020-04-30T18:59:07+03:00

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В Красноярске Управление службы судебных приставов подало иск в Арбитражный суд на некое ООО «Национальная служба взыскания». Суть иска – оштрафовать коллекторов за нарушение права физического лица в процессе возврата просроченной задолженности.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого арбитражного суда, жительница краевого центра взяла займ в микрофинансовой организации. Однако по каким-то причинам его не вернула. Микрофинансовая организация подключила коллекторов, чтобы те посодействовали.

Коллекторы принялись за работу слишком рьяно: часто звонили женщине с угрозами, оказывали психологическое давление. Например, было сообщение такого рода: «Вы думаете что блокировку моих номеров меня остановит. Вы меня плохо знаете, такие как вы должна вернуть деньги до последней копейки. Пока не поймете на сколько все серьезно то не оплатите» (орфография сохранена – прим.ред.)

В конце концов должница обратилась к приставам за помощью, а те – составили иск в арбитражный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU