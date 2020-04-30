В Красноярске за лето Сибирская генерирующая компания построит и отремонтирует более 30 километров теплосетей

30 Апр 2020 2020-04-30T18:27:49+03:00

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В Красноярске за лето СГК построит, модернизирует и отремонтирует более 30 километров теплосетей. Об этом на онлайн-брифинге в виртуальной студии издательского дома «Комсомольская правда» сообщил Александр Шлегель, заместитель генерального директора – директор Красноярского филиала СГК.

- На сегодняшний день работы по капитальному ремонту теплотрасс выполняются на 6 объектах из 28, из запланированных в этом году. Все они находятся на правом берегу. На самые крупные объекты мы будем заходить после завершения отопительного сезона. По инвестиционной программе сейчас идет вынос теплотрассы для строительства виадука на Северном шоссе, работы продлятся до 11 мая. А также мы приступили к монтажу временного трубопровода, который нужен, чтобы начать реконструкцию теплосети по Ладо Кецховели, сказал Александр Шлегель.

По трубам увеличенного диаметра тепло пойдет от Красноярской ТЭЦ-2 через Николаевский мост к новой насосной станции на улице Спартаковцев. Дополнительные мощности нужны для подключения к ТЭЦ жителей, которые сейчас получают тепло и горячую воду от готовящихся к закрытию котельных. Такие серьезные планы сопровождаются и достаточно обширным перекрытием дорог. Сейчас движение транспорта перекрыто на улице Вавилова в районе радиорынка до 25 мая, и частично ограничено на Северном шоссе, там проезд освободят после майских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU