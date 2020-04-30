2020-04-30T18:14:11+03:00
Общество

Количество поездов из Красноярска на Черное море временно сократили

На период снижения пассажиропотока и режима самоизоляции
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество поездов из Красноярска на Черное море временно сократилиКоличество поездов из Красноярска на Черное море временно сократилиФото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество поездов из Красноярска в направлении Черноморского побережья временно сокращается. Такое решение было принято в связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Так, поезд 127/128 «Красноярск – Адлер»:

- с 8 мая по 30 июня будет отправляться из Красноярска по пятницам

-с 1 июля по 6 ноября – по средам и пятницам.

«Адлер – Красноярск»:

- с 12 мая по 4 июля по вторникам

- с 5 июля по 10 ноября – по вторникам и воскресеньям.

Поезд 129/130 «Красноярск – Анапа»:

- с 11 мая по 5 октября будет отправляться из Красноярска по понедельникам

- с 15 мая по 9 октября отправляться из Адлера по пятницам.

Также для маршрутов 127/128 «Красноярск – Адлер» и 129/130 «Красноярск – Анапа» временно не продаются билеты до станций, расположенных на территории Казахстана.

Информация для пассажиров, которые приобрели билеты заранее. Вы можете перенести поездки на другую дату либо вернуть билеты и получить деньги в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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