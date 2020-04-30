2020-04-30T16:48:39+03:00
Происшествия

В Красноярском крае главу района заподозрили во второй взятке

Мотив тот же самый: деньги в обмен на выгодный контракт
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае главу района заподозрили во второй взяткеВ Красноярском крае главу района заподозрили во второй взяткеФото: Мария ЛЕНЦ
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Главу Козульского района подозревают в получении второй взятки. Дополнительный эпизод преступления был выявлен в ходе следствия по уголовному делу, которое завели на чиновника в начале этого года. В первый раз он пообещал некоему предпринимателю выгодный муниципальный контракт в обмен на 100 тысяч рублей. И вот выяснилось, тот случай был не единственным.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в октябре 2018 года подозреваемый получил от представителя юридического лица 400 тысяч рублей. За эти деньги он гарантировал победу в четырех открытых аукционах, а затем обещал принять выполненные работы быстро и без претензий. Какие это работы, не уточняется.

- В настоящее время Глава органа местного самоуправления содержится под стражей, - прокомментировали в краевом следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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