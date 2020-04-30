Под Красноярском «доброжелатель» сжег леса на 460 тысяч рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T16:21:15+03:00

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Под Красноярском, в Емельяновском районе, мужчина сжег леса на 460 тысяч рублей. Причем когда его задержали сотрудники полиции, он пояснил, что хотел сделать доброе дело: дать лугам поскорее зазеленеть, чтобы скот можно было выпасать. Но ситуация вышла из-под контроля и обернулась уголовным делом иском компенсации материального ущерба.

- Был допрошен лесничий, он пояснил, что видел троих мужчин, которые бежали по лесу со стороны пожара. Были установлены и задержаны мужчины 1998, 1989, 1986 года рождения. В ходе выяснения обстоятельств они пояснили, что распивали спиртные напитки на горе Еловая, жгли костер, затем затушили его и направились в сторону села, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

По дороге один из товарищей стал поджигать сухую траву. Двое других были сознательнее – они попытались потушить огонь. Но ветер подхватил пламя и разметал в разные стороны, загорелись деревья.

Расследование этого уголовного дела на контроле прокуратуры, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы,

ИСТОЧНИК KP.RU