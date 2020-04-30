Когда откроют парикмахерские в Красноярске

30 Апр 2020 2020-04-30T16:05:32+03:00

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Когда откроют парикмахерские, химчистки, ремонт обуви, швейные ателье и другие организации сферы услуг? Сегодня это один из самых частых вопросов, которые задают красноярцы. Ведь режим вынужденной самоизоляции длится уже больше месяца. Губернатор Красноярского края Александр Усс пообещал жителям региона, что после майских праздников многие ограничения будут пересмотрены:

- В зависимости от ситуации в разных муниципальных образованиях мы будем вводить послабления. Моим указом уже сняты ограничения в ряде территорий края. Открыты въезды в Енисейск и Курагино. Готовится указ о возобновлении работы парикмахерских и салонов красоты, химчисток и ателье, мастерских и фотосалонов, а также целого ряда других организаций сферы услуг и прочих видов деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU