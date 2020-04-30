2020-04-30T14:28:15+03:00
Происшествия

Житель Хакасии насмерть забил обидчика своей девушки

За ссору, которая произошла днем ранее
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Хакасии насмерть забил обидчика своей девушкиЖитель Хакасии насмерть забил обидчика своей девушкиФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель хакасского города Черногорска насмерть забил обидчика своей подруги. Произошло это 6 марта текущего года. Уголовное дело расследовали быстро, оно уже передано в суд с обвинительным заключением. И если вина 28-летнего мужчины будет доказана, ему придется провести в колонии несколько лет.

По версии следствия подруга обвиняемого рассказала ему, что у нее произошел бытовой конфликт в подъезде с одним человеком. Мужчина направился в указанный подъезд и вызвал обидчика подруги на разговор. Но поговорить не получилось. Потерпевший бросился бежать на улицу, обвиняемый за ним. Догнал и начал избивать руками и ногами. Бил, не разбирая, куда придется.

Пострадавшего доставили в больницу, врачи боролись за его жизнь, но чрез две недели пациент скончался. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма. В ходе следствия обвиняемый свою вину признал полностью, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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