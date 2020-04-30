30 Апр 2020 2020-04-30T13:54:51+03:00

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В Красноярске из окна выпал 6-летний ребенок. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе полиции города. Сейчас по этому факту проводится проверка, оперативники осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства.

Уже известно, что произошло ЧП на улице Парашютной. Мама мальчика ушла на работу, оставил сына одного в квартире. Окно она предусмотрительно заперла, а ключ от оконной рамы спрятала в шкаф. Однако сын нашел ключ, открыл окно и оперся об москитную сетку, которая его не выдержала. "Скорую" вызвали соседи. В настоящее время ребенок находится в больнице.

По информации полиции семья на учете в ПДН не состояла. Решение о привлечении матери к ответственности за надлежащее исполнение родительских обязанностей будет принято по результатам проверки. И особое пожелание к родителям: будьте внимательны, примите все меры, чтобы ваши дети не подвергались опасности. И не оставляйте детей в таком возрасте одних.

ИСТОЧНИК KP.RU