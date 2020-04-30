ВТБ в Красноярске за неделю выдал 22 ипотечных кредита со ставкой 6,5%

30 Апр 2020 2020-04-30T13:44:10+03:00

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За неделю с момента первой выдачи первого ипотечного кредита в Красноярске в рамках новой программы госсубсидирования со ставкой 6,5%, ВТБ в Красноярском крае предоставил 22 кредита на 35,6 млн рублей. Заемщики из Красноярска и Норильска приобрели квартиры в столице края и Санкт-Петербурге.

«Мы видим спрос на ипотеку на льготных условиях среди жителей Красноярского края, поскольку это хорошая возможность приобрести комфортное жилье в новостройке на сегодняшний день. Всего в апреле мы планируем выдать еще 13 кредитов объемом свыше 22 млн рублей по этой программе», – прокомментировала Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае.

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. "Ипотека с господдержкой 2020" позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, для жителей Красноярского края и других регионов страны составит 3 млн рублей и 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

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