2020-04-30T12:58:38+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%

Поделиться:
Фото: УРАЛСИБФото: УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечные кредиты на приобретение жилья в новостройках по ставке от 6,5%. Кредитование осуществляется в рамках мер господдержки, предусмотренных Постановлением Правительства РФ N 566 от 23.04.2020 г.

Срок кредитования по новой программе: от 3 до 30 лет. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. Максимальная сумма кредита для приобретения квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 8 млн рублей. Для покупки жилья в других городах и регионах – до 3 млн рублей.

Минимальный размер обязательного первоначального взноса – 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Банк принимает также средства социальной субсидии и/или материнского (семейного) капитала при наличии.

Подача заявки возможна с предоставлением минимального пакета документов – паспорта гражданина РФ и второго документа на выбор: ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт.

Официальный срок действия новой госпрограммы – до 1 ноября 2020 года. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Региональная сеть продаж финансовых продуктов Банка представлена в 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 573 банкомата.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой 6,5%
В Красноярске вандалы разгромили три сквера
Когда начнут комплектовать детские сады в Красноярске: в управлении образовании уточнили новую дату
Житель Красноярска из ненависти к соседке выбросил кошку в мусоропровод
ВТБ продолжает обслуживание клиентов с истекшим сроком паспорта
В Красноярском крае нашли двух последних пропавших без вести после порыва дамбы в октябре 2019 года
В Хакасии мужчину убили из-за телефона
Коронавирус в Хакасии официально подтвержден у 27 детей
На юге Красноярского края наряду ДПС попался целый грузовик с этиловым спиртом
За два года в Красноярске построят 11 детских садов
Разовые электронные пропуска для выхода из дома в Красноярске во время режима самоизоляции: сколько действуют и когда нужны
Дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса в Красноярске: кому положены и когда
«Любовь-морковь!»: на рисунке участницы конкурса «Приключения овощей» горошек пригласил морковь на свидание
От ученика до мастера. Гидроэнергетики Богучанской ГЭС отмечены за заслуги перед Отечеством
Деревянные дома на Космосе в Красноярске снесут под застройку
Нет техники. Почти 1000 красноярских школьников не могут учиться дистанционно
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В музыкальном театре стартует проект «Девять дней до Победы»
В Роевом ручье опровергли слухи о голодающих животных
Красноярцам рассказали, сколько спирта должно быть в правильном антисептике для рук
В майские праздники красноярским электричкам добавят вагонов
Военные потушили 20-километровую полосу огня и спасли поселок в Туве
Висел несколько минут. В Красноярске ребенок застрял на сломанной детской горке
Запрета на продажу алкоголя в майские праздники в Красноярском крае нет
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»