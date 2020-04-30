В Красноярске вандалы разгромили три сквера

30 Апр 2020 2020-04-30T12:41:11+03:00

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В Красноярске на правобережье вандалы разгромили сразу три сквера. Их благоустроили за два последних года по просьбе горожан, установили лавки, урны, турники. Сюда по выходным приходит много отдыхающих, семьи с детьми, пожилые люди и молодежь. Но кому-то, видимо, очень хотелось проявить свои отрицательные наклонности.

В парке за ДК Кировский неизвестные дотла сожгли урну. В сквере Универсиады уже не в первый раз повредили отделку деревянного помоста. А в сквере на улице Юности разгромили трибуны, разбив пластиковые диваны.

В пресс-службе администратора рассказали: поскольку вандализм не попадает под гарантийный случай, восстанавливать разбитое придется за счет города. Заменить выбитые элементы на сквере Универсиады наверняка удастся быстро и сравнительно недорого. Установка новой урны в Кировском сквере обойдется уже в 6 тысяч рублей. А на Юности придется заменить все разбитые трибуны целиков. Каждая – 255 тысяч рублей, две штуки – более полумиллиона.

Просьба к жителям города: если вы видели хулиганов, которые разгромили скверы, помоги установить их личность. Можно позвонить в ближайшую дежурную часть или по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU