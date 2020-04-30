Когда начнут комплектовать детские сады в Красноярске: в управлении образовании уточнили новую дату

30 Апр 2020 2020-04-30T10:51:40+03:00

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В управлении образования Красноярска уточнили новые сроки, когда начнется комплектование детских садов на новый учебный год. Это середина мая, как раз после окончания праздников. В наличии имеются около 13 тысяч мест. В комплектовании будут участвовать дети, которые по состоянию на 1 сентября 2020 года достигнут возраста от 1,5 до 7 лет.

Порядок будет таким. Сначала очередь «заморозят» и в период комплектования родители не смогут видеть положение своего ребенка в режиме онлайн. По завершении первого этапа в середине июня можно будет ознакомиться с результатами. Это будет либо «скомплектован», либо новое положение в очереди. Если ребенок уже скомплектован, там же родители увидят координаты дошкольного учреждения. Если садик не подходит, можно вернуться в очередь и продолжить комплектоваться вплоть до 1 сентября.

Добавим, что братьев и сестер будут записывать в один детский сад в приоритетном порядке. Ребенок получит преимущественное право на получение места в одном конкретном дошкольном учреждении, которое уже посещают его братья или сестры. Дошколенку могут предложить место в другом садике только в двух случаях: если в приоритетном учреждении в нужной возрастной группе нет свободных мест, либо если в садике не предусмотрен новый набор в нужную возрастную группу.

ИСТОЧНИК KP.RU