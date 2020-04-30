2020-04-30T09:41:16+03:00
Происшествия

Житель Красноярска из ненависти к соседке выбросил кошку в мусоропровод

Животное спасли, а мужчину отправили под суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярска из ненависти к соседке выбросил кошку в мусоропроводЖитель Красноярска из ненависти к соседке выбросил кошку в мусоропроводФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска из ненависти к соседке решил расправиться с ее кошкой. Сбросил животное в мусоропровод. Случилось эта неприятная история в феврале этого года в одном из общежитий на улице Железнодорожников. Между мужчиной и женщиной, живущими на 7-м этаже, давно существовали неприязненные отношения. И однажды он просто решил отомстить.

Хозяйка кошки вызвала спасателей, те нашли питомца в мусорной камере и вернули женщине. Ветеринар нашел переломы и ссадины, которые кошка получила в результате падения. Пришлось сделать ей операцию. В настоящее время она поправилась и вернулась домой.

На 34-летнего ранее неоднократно судимого мужчину завели новое уголовное дело – по факту жестокого обращения с животным. Он признался, что был пьян, кошка попалась ему в руки, вот он и сотворил с ней то, что сотворил. Правда, несколько раз путался в показаниях, кто же ему более неприятен – сама кошка или ее хозяйка, но сути дела это уже не меняет. Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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