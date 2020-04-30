2020-04-30T08:09:08+03:00
Происшествия

В Красноярском крае нашли двух последних пропавших без вести после порыва дамбы в октябре 2019 года

Всего в 800 метрах от дамбы вниз по реке
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае нашли двух последних пропавших без вести после порыва дамбы в октябре 2019 годаВ Красноярском крае нашли двух последних пропавших без вести после порыва дамбы в октябре 2019 годаФото: ИВАНОВА Диана
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В Курагинском районе нашли двух последних пропавших без вести работников золотодобывающего прииска на реке Сейбе. Напомним, что трагедия случилась в ночь на 19 октября 2019 года, когда в результате прорыва целого каскада незаконно возведенных дамб большой волной смыло два рабочих общежития. В них спали около 70 человек.

17 человек погибли, их тела нашли в течение двух недель. А трех рабочих искали до последнего, пока не выпал снег и стали замерзать реки. Спасатели вынуждены были отложить поиски до весны. 27 апреля краевая полиция сообщила, что найдет 32-летний водитель погрузчика. Его тело унесло вниз по течению реки Сисим на 40 километров, где его и обнаружил рыбак. Опознали по отпечаткам пальцев. И вот еще информация: тела двух последних мужчин нашли буквально на месте трагедии, в 800 метрах от прорвавшейся дамбы.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Назначено проведение экспертиз по установлению личностей погибших, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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