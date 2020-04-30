30 Апр 2020 2020-04-30T05:02:20+03:00

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В Хакасии мужчину убили из-за телефона. Это нелепое и жестокое преступление произошло в поселке Бискамжа Аскизского района 29 февраля текущего года. Подробности истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Следствие как раз уже завершено и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение по существу.

По версии следствия в последний день февраля 33-летний подозреваемый пришел к 32-ленему потерпевшему домой. Устроили застолье с алкоголем. Неожиданно гость обвинил хозяина в том, что тот украл телефон у их общего знакомого. Слово за слово – началась ссора. В разгаре конфликта гость избил потерпевшего руками и ногами, поранил его ножницами, а в конце сдавил ему горло руками. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия подозреваемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, теперь ждет решения своей участи от суда.

ИСТОЧНИК KP.RU