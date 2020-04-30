2020-04-30T04:43:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Хакасии официально подтвержден у 27 детей

Их состояние не вызывает опасения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Хакасии официально подтвержден у 27 детейКоронавирус в Хакасии официально подтвержден у 27 детейФото: Мария ЛЕНЦ
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Коронавирус в Хакасии официально подтвержден у 27 детей. Такую информацию накануне, 29 апреля, озвучил республиканский оперштаб. К счастью, состояние ребятишек не вызывает опасения, все они находятся под надзором врачей.

Всего по данным на утро 30 апреля в Хакасии зарегистрировано 228 случаев заболевания, за сутки +22. На 100 тысяч населения приходится 42,6 инфицированных. Это самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе. Выздоровели с начала эпидемии 20 человек. 7 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, но стал ли он причиной смерти, будет устанавливать экспертиза.

Всего под медицинским наблюдением в республике находятся 1836 человек, из них:

- в обсерваторе в Черногорске 23 человек, прибывших из эпиднеблагополучных территорий, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, контактировавшие с больными;

- на домашней самоизоляции 1813 человек (по контакту с больными новой коронавирусной инфекцией – 1601, прибывшие из Москва и Санкт-Петербурга – 212 человека);

- в больницах – 132 человека;

- на дому – 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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