На юге Красноярского края наряду ДПС попался целый грузовик с этиловым спиртом

30 Апр 2020 2020-04-30T04:25:50+03:00

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На юге Красноярского края наряду дорожно-патрульной службы попался целый грузовик с этиловым спиртом. Будь у 47-летнего водителя положенные сопроводительные документы на груз, госавтоинспекторы бы их проверили и отпустили дальше. Но проблема была в том, что никаких документов на него у мужчины с собой не было. А сам груз вызывал подозрение.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, грузовик «Митцубиши Фузо» остановили накануне утром, 29 апреля, на 1-м километре автодороги К-18 в Минусинском районе. При досмотре в кузове полицейские нашли 2800 пластиковых бутылок по 5 литров со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 14 000 литров без сопроводительных документов. Экспертиза показала, что это этиловый спирт.

На водителя завели уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции». Ему грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU