2020-04-30T04:25:50+03:00
Происшествия

На юге Красноярского края наряду ДПС попался целый грузовик с этиловым спиртом

Владелец лишился его и попал под уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
На юге Красноярского края наряду ДПС попался целый грузовик с этиловым спиртом. Фото: пресс-служба полиции краяНа юге Красноярского края наряду ДПС попался целый грузовик с этиловым спиртом. Фото: пресс-служба полиции края
Изменить размер текста:

На юге Красноярского края наряду дорожно-патрульной службы попался целый грузовик с этиловым спиртом. Будь у 47-летнего водителя положенные сопроводительные документы на груз, госавтоинспекторы бы их проверили и отпустили дальше. Но проблема была в том, что никаких документов на него у мужчины с собой не было. А сам груз вызывал подозрение.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, грузовик «Митцубиши Фузо» остановили накануне утром, 29 апреля, на 1-м километре автодороги К-18 в Минусинском районе. При досмотре в кузове полицейские нашли 2800 пластиковых бутылок по 5 литров со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 14 000 литров без сопроводительных документов. Экспертиза показала, что это этиловый спирт.

На водителя завели уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции». Ему грозит до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Хакасии официально подтвержден у 27 детей
На юге Красноярского края наряду ДПС попался целый грузовик с этиловым спиртом
За два года в Красноярске построят 11 детских садов
Разовые электронные пропуска для выхода из дома в Красноярске во время режима самоизоляции: сколько действуют и когда нужны
Дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса в Красноярске: кому положены и когда
«Любовь-морковь!»: на рисунке участницы конкурса «Приключения овощей» горошек пригласил морковь на свидание
От ученика до мастера. Гидроэнергетики Богучанской ГЭС отмечены за заслуги перед Отечеством
Деревянные дома на Космосе в Красноярске снесут под застройку
Нет техники. Почти 1000 красноярских школьников не могут учиться дистанционно
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В музыкальном театре стартует проект «Девять дней до Победы»
В Роевом ручье опровергли слухи о голодающих животных
Красноярцам рассказали, сколько спирта должно быть в правильном антисептике для рук
В майские праздники красноярским электричкам добавят вагонов
Военные потушили 20-километровую полосу огня и спасли поселок в Туве
Висел несколько минут. В Красноярске ребенок застрял на сломанной детской горке
Запрета на продажу алкоголя в майские праздники в Красноярском крае нет
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»