2020-04-30T04:11:30+03:00
Общество

За два года в Красноярске построят 11 детских садов

Деньги есть, работа идет по графику
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
За два года в Красноярске построят 11 детских садов. Фото: пресс-служба министерства образования краяЗа два года в Красноярске построят 11 детских садов. Фото: пресс-служба министерства образования края
Изменить размер текста:

За два года в Красноярске построят 11 детских садов. И еще 3 – в районах края, по одному в Березовском, Емельяновском и Ирбейском. Их финансирование предусмотрено в рамках национального проекта «Демография». Причем часть детских садов изначально возводятся по подряду муниципалитетов, другие будут выкуплены уже готовыми у застройщиков. Таким образом появятся 3530 новых мест в системе дошкольного образования.

Накануне замминистра образования края Роман Шорохов проинспектировал ход строительства нескольких объектов в Красноярске. Там ему доложили, что строительство идет по графику, без отставаний. Два детских сада – на 220 мест в микрорайоне Иннокентьевский и на 300 мест в Советском районе – уже введены в эксплуатацию и готовы принять дошколят. А к концу 2020 года планируется возвести 9 садиков. С учетом двух введенных в эксплуатацию дошкольных учреждений – это уже 2770 новых мест.

В министерстве образования региона добавили, что из федерального бюджета краю в рамках нацпроекта «Демография» на детские сады выделено более 1,3 миллиарда рублей. Софинансирование краевого бюджета на эти цели составило более 70 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Хакасии официально подтвержден у 27 детей
На юге Красноярского края наряду ДПС попался целый грузовик с этиловым спиртом
За два года в Красноярске построят 11 детских садов
Разовые электронные пропуска для выхода из дома в Красноярске во время режима самоизоляции: сколько действуют и когда нужны
Дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса в Красноярске: кому положены и когда
«Любовь-морковь!»: на рисунке участницы конкурса «Приключения овощей» горошек пригласил морковь на свидание
От ученика до мастера. Гидроэнергетики Богучанской ГЭС отмечены за заслуги перед Отечеством
Деревянные дома на Космосе в Красноярске снесут под застройку
Нет техники. Почти 1000 красноярских школьников не могут учиться дистанционно
Агентство Standard&Poor’s подтвердило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне «В» со «Стабильным» прогнозом
В музыкальном театре стартует проект «Девять дней до Победы»
В Роевом ручье опровергли слухи о голодающих животных
Красноярцам рассказали, сколько спирта должно быть в правильном антисептике для рук
В майские праздники красноярским электричкам добавят вагонов
Военные потушили 20-километровую полосу огня и спасли поселок в Туве
Висел несколько минут. В Красноярске ребенок застрял на сломанной детской горке
Запрета на продажу алкоголя в майские праздники в Красноярском крае нет
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»