30 Апр 2020 2020-04-30T04:11:30+03:00

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За два года в Красноярске построят 11 детских садов. И еще 3 – в районах края, по одному в Березовском, Емельяновском и Ирбейском. Их финансирование предусмотрено в рамках национального проекта «Демография». Причем часть детских садов изначально возводятся по подряду муниципалитетов, другие будут выкуплены уже готовыми у застройщиков. Таким образом появятся 3530 новых мест в системе дошкольного образования.

Накануне замминистра образования края Роман Шорохов проинспектировал ход строительства нескольких объектов в Красноярске. Там ему доложили, что строительство идет по графику, без отставаний. Два детских сада – на 220 мест в микрорайоне Иннокентьевский и на 300 мест в Советском районе – уже введены в эксплуатацию и готовы принять дошколят. А к концу 2020 года планируется возвести 9 садиков. С учетом двух введенных в эксплуатацию дошкольных учреждений – это уже 2770 новых мест.

В министерстве образования региона добавили, что из федерального бюджета краю в рамках нацпроекта «Демография» на детские сады выделено более 1,3 миллиарда рублей. Софинансирование краевого бюджета на эти цели составило более 70 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU