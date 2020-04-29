2020-04-29T15:51:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Разовые электронные пропуска для выхода из дома во время режима самоизоляции: сколько действуют и когда нужны

Рассказываем, кому необходимы и сколько действуют разовые электронные пропуска для выхода из дома при самоизоляции
Ася ЖУКОВА
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Разовые электронные пропуска для выхода из дома во время режима самоизоляции: сколько действуют и когда нужны.Разовые электронные пропуска для выхода из дома во время режима самоизоляции: сколько действуют и когда нужны.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцам рассказали о сроках действия разовых электронных пропусков для выхода из дома в условиях самоизоляции. Они нужны для целей, не связанных с работой. Итак, время считается с момента выдачи пропуска:

- посещение несовершеннолетних детей в случае их проживания раздельно от одного из родителей – не больше 2 часов;

- посещение пожилых и больных родственников, которым требуется посторонняя помощь, а также несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра – не больше 2 часов;

- сопровождение нуждающихся в помощи и несовершеннолетних в случае посещения ими организаций, которые продолжают функционировать – не больше 2 часов;

- участие в похоронах родственников и близких друзей – не больше 4 часов;

- поездки на дачные и садовые участки - не больше 4 часов;

- посещение адвокатов и нотариусов – не больше 2 часов;

- иные экстренные случаи – не больше часа.

В Красноярске также продолжают действовать бумажные объяснительные. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске также продолжают действовать бумажные объяснительные.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напоминаем, в Красноярске также продолжают действовать бумажные объяснительные. В них вы должны прописать, когда и на какой срок планируете нарушить самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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