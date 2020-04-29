Разовые электронные пропуска для выхода из дома во время режима самоизоляции: сколько действуют и когда нужны
Красноярцам рассказали о сроках действия разовых электронных пропусков для выхода из дома в условиях самоизоляции. Они нужны для целей, не связанных с работой. Итак, время считается с момента выдачи пропуска:
- посещение несовершеннолетних детей в случае их проживания раздельно от одного из родителей – не больше 2 часов;
- посещение пожилых и больных родственников, которым требуется посторонняя помощь, а также несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра – не больше 2 часов;
- сопровождение нуждающихся в помощи и несовершеннолетних в случае посещения ими организаций, которые продолжают функционировать – не больше 2 часов;
- участие в похоронах родственников и близких друзей – не больше 4 часов;
- поездки на дачные и садовые участки - не больше 4 часов;
- посещение адвокатов и нотариусов – не больше 2 часов;
- иные экстренные случаи – не больше часа.
В Красноярске также продолжают действовать бумажные объяснительные.Фото: Мария ЛЕНЦ
Напоминаем, в Красноярске также продолжают действовать бумажные объяснительные. В них вы должны прописать, когда и на какой срок планируете нарушить самоизоляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»