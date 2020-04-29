«Любовь-морковь!»: на рисунке участницы конкурса «Приключения овощей» горошек пригласил морковь на свидание

29 Апр 2020 2020-04-29T15:27:03+03:00

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Продолжаем следить за похождениями овощей на сайте kp.ru на странице творческого конкурса «Приключения овощей». Напомним, это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и ТМ «4 сезона» (ведущая российская марка замороженных продуктов питания).

Участники прислали 202 рисунка. И на каждом овощи попадают в какие-то удивительные истории. Например, 6-летняя Варя Демидова изобразила свидание горошка и моркови. Романтическая встреча произошла на грядках под палящим солнцем, в качестве угощения торт. «Любовь-морковь!» назвала свою работу девочка.

Сбежавшие овощи на рисунке Яны Варламовой Фото: личный архив

На рисунке 11-летней Яны Варламовой овощи сбежали от дедушки и бабушки, не желая попасть в лечо. Стройными рядами они выкатились через дверь и направились по тропинке навстречу приключениям.

Ученица гимназии №7 Ксюша Образова нарисовала спортивную тыкву. С самого утра эта солидная дама уже с гантелями. Приседания, отжимания! Полный набор!

Кстати, голосование за работы юных художников продолжается. Каждый из них мечтает победить и набрать наибольшее количество голосов. Ребятам нужна поддержка всех-всех! Друзей, знакомых, родных. Каждый день нажимайте на сердечко рядом с понравившимся рисунком и так до 5 мая. Подведем итоги с 6 по 10 мая и в период с 11 мая по 14 мая года наградим победителей. Это будут десять участников в двух номинациях.

Спортивная тыква на рисунке Ксении Образовой Фото: личный архив

В номинации «Выбор читателей» - 5 рисунков, набравших наибольшее количество голосов.

В номинации «Выбор партнера» - 5 рисунков, которые выберет партнер конкурса.

Победители конкурса «Приключений овощей» получат памятные дипломы и подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и генерального партнера нашего конкурса - торговой марки «4 сезона».

Проголосовать за рисунки участников можно здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU