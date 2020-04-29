«Любовь-морковь!»: на рисунке участницы конкурса «Приключения овощей» горошек пригласил морковь на свидание
Продолжаем следить за похождениями овощей на сайте kp.ru на странице творческого конкурса «Приключения овощей». Напомним, это совместный проект медиахолдинга «Комсомольская правда» и ТМ «4 сезона» (ведущая российская марка замороженных продуктов питания).
Участники прислали 202 рисунка. И на каждом овощи попадают в какие-то удивительные истории. Например, 6-летняя Варя Демидова изобразила свидание горошка и моркови. Романтическая встреча произошла на грядках под палящим солнцем, в качестве угощения торт. «Любовь-морковь!» назвала свою работу девочка.
Сбежавшие овощи на рисунке Яны Варламовой Фото: личный архив
На рисунке 11-летней Яны Варламовой овощи сбежали от дедушки и бабушки, не желая попасть в лечо. Стройными рядами они выкатились через дверь и направились по тропинке навстречу приключениям.
Ученица гимназии №7 Ксюша Образова нарисовала спортивную тыкву. С самого утра эта солидная дама уже с гантелями. Приседания, отжимания! Полный набор!
Кстати, голосование за работы юных художников продолжается. Каждый из них мечтает победить и набрать наибольшее количество голосов. Ребятам нужна поддержка всех-всех! Друзей, знакомых, родных. Каждый день нажимайте на сердечко рядом с понравившимся рисунком и так до 5 мая. Подведем итоги с 6 по 10 мая и в период с 11 мая по 14 мая года наградим победителей. Это будут десять участников в двух номинациях.
Спортивная тыква на рисунке Ксении Образовой Фото: личный архив
В номинации «Выбор читателей» - 5 рисунков, набравших наибольшее количество голосов.
В номинации «Выбор партнера» - 5 рисунков, которые выберет партнер конкурса.
Победители конкурса «Приключений овощей» получат памятные дипломы и подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и генерального партнера нашего конкурса - торговой марки «4 сезона».
Проголосовать за рисунки участников можно здесь!
ИСТОЧНИК KP.RU