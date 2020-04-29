2020-04-29T15:25:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса в Красноярске: кому положены и когда

Рассказываем, какие доплаты получат медики, работающие с пациентами с COVID-19 в Красноярске
Ася ЖУКОВА
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Дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса в Красноярске: кому положены и когда.Дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса в Красноярске: кому положены и когда.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали о дополнительных выплатах сотрудникам медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Причем речь идет как о врачах, так и о немедицинском персонале.

В конце апреля происходит начисление зарплат. Поэтому дополнительные выплаты люди получат до 10 мая. На эти цели в ближайшие три месяца заложено больше 430 миллионов рублей из федерального бюджета. А также 45 миллионов рублей ежемесячно – из краевого.

Напомним, количество зараженных COVID-19 в крае составляет 609 человек, вылечили 74 пациента.

От коронавируса в крае вылечились 74 человека. Фото: Мария ЛЕНЦ

От коронавируса в крае вылечились 74 человека.Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Стимулирующие выплаты в мае полагаются почти 1500 сотрудникам. Их размер составит:

- для врачей: 167-297 тысяч рублей

- для среднего медперсонала: 90-166 тысяч рублей

- для младшего медперсонала: 60,5-111 тысяч рублей

Размер выплаты зависит времени и места работы: стационар, скорая помощь или поликлиника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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