Дополнительные выплаты медикам из-за коронавируса в Красноярске: кому положены и когда
В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали о дополнительных выплатах сотрудникам медицинских учреждений, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Причем речь идет как о врачах, так и о немедицинском персонале.
В конце апреля происходит начисление зарплат. Поэтому дополнительные выплаты люди получат до 10 мая. На эти цели в ближайшие три месяца заложено больше 430 миллионов рублей из федерального бюджета. А также 45 миллионов рублей ежемесячно – из краевого.
Напомним, количество зараженных COVID-19 в крае составляет 609 человек, вылечили 74 пациента.
От коронавируса в крае вылечились 74 человека.Фото: Мария ЛЕНЦ
КОНКРЕТНО
Стимулирующие выплаты в мае полагаются почти 1500 сотрудникам. Их размер составит:
- для врачей: 167-297 тысяч рублей
- для среднего медперсонала: 90-166 тысяч рублей
- для младшего медперсонала: 60,5-111 тысяч рублей
Размер выплаты зависит времени и места работы: стационар, скорая помощь или поликлиника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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