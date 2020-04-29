2020-04-29T15:01:46+03:00
Общество

Деревянные дома на Космосе в Красноярске снесут под застройку

Здесь вырастут новые многоэтажки
Ася ЖУКОВА
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Дома, которые планируют снести, находятся между улицей Маерчака и ЖД путями. Фото: Яндекс карты.Дома, которые планируют снести, находятся между улицей Маерчака и ЖД путями. Фото: Яндекс карты.
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Деревянные дома на Космосе в Красноярске снесут, а на их месте будет новый микрорайон. Такое решение приняли в городской администрации.

Речь идет о двухэтажках на улице Димитрова, 14, 14А, 16-18, 31-35. Кто не знает, им уже почти по 70 лет. Ветхие строения располагаются между улицей Маерчака и железнодорожными путями.

Решение о проведении аукциона уже подписано главой Красноярска Сергеем Ереминым. Подрядчику нужно будет создать и утвердить проект планировки и межевания участка. Расселить жильцов, снести постройки. И в течение 10 лет на этой площадке вырастут новые многоэтажки.

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Компания «Сибиряк», активно осваивающая этот участок, должна была предоставить документацию до 31 декабря 2019-го. Однако обратилась в мэрию и добилась годовой отсрочки. Сроки сдачи перенесли. Такое распоряжение появилось на сайте администрации города (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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