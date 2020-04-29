Деревянные дома на Космосе в Красноярске снесут под застройку
Деревянные дома на Космосе в Красноярске снесут, а на их месте будет новый микрорайон. Такое решение приняли в городской администрации.
Речь идет о двухэтажках на улице Димитрова, 14, 14А, 16-18, 31-35. Кто не знает, им уже почти по 70 лет. Ветхие строения располагаются между улицей Маерчака и железнодорожными путями.
Решение о проведении аукциона уже подписано главой Красноярска Сергеем Ереминым. Подрядчику нужно будет создать и утвердить проект планировки и межевания участка. Расселить жильцов, снести постройки. И в течение 10 лет на этой площадке вырастут новые многоэтажки.
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Застройка комбайнового завода уже идет, а проект сдадут только через год
На территории бывшего комбайнового завода в Красноярске идет стройка - возводят жилой район Новоостровский. А вот проект планировки территории теперь сдадут только через год.
Компания «Сибиряк», активно осваивающая этот участок, должна была предоставить документацию до 31 декабря 2019-го. Однако обратилась в мэрию и добилась годовой отсрочки. Сроки сдачи перенесли. Такое распоряжение появилось на сайте администрации города (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU