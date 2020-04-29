Нет техники. Почти 1000 красноярских школьников не могут учиться дистанционно

29 Апр 2020 2020-04-29T12:45:53+03:00

Почти 1000 красноярских школьников не могут учиться дистанционно. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Почти тысяча школьников из Красноярска не могут перейти на дистанционное обучение в условиях самоизоляции, потому что нет необходимой техники. Нужна помощь!

- Если у вас есть старый или ненужный компьютер, ноутбук или планшет со встроенной камерой, поделитесь лишними гаджетами с нуждающимися детьми, - призвали в группе мэрии в соцсетях. – Не оставайтесь равнодушными!

Напомним, большинство школьников края находятся на дистанционном обучении с начала апреля. Увы, такая возможность есть не у всех. Поможем. люди?

КОНКРЕТНО

Если вы готовы подарить технику детям, можно:

- самостоятельно привезти ее в магазин ТехноМакс на Новосибирскую, 42 (компания примет, подготовит и передаст гаджеты в управление образования, там их распределят среди детей);

- бесплатно заказать выезд курьера по любому адресу в пределах Красноярска по телефону 8 800 250 36 50.

Дети должны учиться.Фото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU