Нет техники. Почти 1000 красноярских школьников не могут учиться дистанционно
Почти тысяча школьников из Красноярска не могут перейти на дистанционное обучение в условиях самоизоляции, потому что нет необходимой техники. Нужна помощь!
- Если у вас есть старый или ненужный компьютер, ноутбук или планшет со встроенной камерой, поделитесь лишними гаджетами с нуждающимися детьми, - призвали в группе мэрии в соцсетях. – Не оставайтесь равнодушными!
Напомним, большинство школьников края находятся на дистанционном обучении с начала апреля. Увы, такая возможность есть не у всех. Поможем. люди?
КОНКРЕТНО
Если вы готовы подарить технику детям, можно:
- самостоятельно привезти ее в магазин ТехноМакс на Новосибирскую, 42 (компания примет, подготовит и передаст гаджеты в управление образования, там их распределят среди детей);
- бесплатно заказать выезд курьера по любому адресу в пределах Красноярска по телефону 8 800 250 36 50.
Дети должны учиться.Фото: Мария ЛЕНЦ
ИСТОЧНИК KP.RU
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