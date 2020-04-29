В музыкальном театре стартует проект «Девять дней до Победы»

29 Апр 2020 2020-04-29T11:59:22+03:00

В Самом Музыкальном стартует проект «Девять дней до Победы». Фото: Мария ЛЕНЦ

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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Красноярский музыкальный театр запускает патриотический цикл «Девять дней до Победы».

Проект стартует 1 мая. Он состоит из девяти серий, каждая из которых – это личная история артистов о своих прадедах - участниках и очевидцах одной из самых масштабных войн на планете. Кроме воспоминаний в проекте прозвучат песни дирижера и композитора Красноярского музыкального театра Юрий Поломского.

Юрий Юрьевич сам прошел войну, был участником парада Победы на Красной площади в Москве 1945 года. И в заключительной серии 9 мая прозвучит самая известная из песен Поломского «Победа! Победа! Победа!», автором слов которой стал красноярец заслуженный деятель культуры РФ Илья Клеймиц. Песню исполняет заслуженный артист РФ Виктор Савченков. Эта уникальная запись сохранилась с парада в Красноярске в честь 65-летия Победы в ВОВ.

Проект начнется 1 мая.Фото: Мария ЛЕНЦ

Режиссер цикла – заслуженный работник культуры Красноярского края Валерий Бурдик. В подготовке проекта приняли участие заслуженные артисты РФ Александр Александров, Валентина Литвина, Светлана Кольянова, Владислав Питальский, Юрий Цехановский, заслуженный работник культуры Красноярского края Иван Сосин и Наталья Тимофеева, артисты театра Александр Белопашинцев, Леонид Забоев, Рустам Исанов, Ксения Караваева, Мария Селиверстова, Станислав Сикирин, Павел Цапов.

Посмотреть цикл можно на сайте театра и в социальных сетях.

КОНКРЕТНО

Канал Красноярского музыкального театра на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCU2AfHtAwlEH3prdmZL163g.

ИСТОЧНИК KP.RU