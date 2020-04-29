В Роевом ручье опровергли слухи о голодающих животных

29 Апр 2020 2020-04-29T11:51:08+03:00

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В Роевом Ручье под Красноярском опровергли слухи о том, что у них голодают животные. Такую информацию распространяют в соцсетях аферисты, чтобы нажиться, предупредили в пресс-службе парка:

- Питомцы НЕ голодают. У них есть запас корма на три месяца. Поставки скоропортящихся продуктов: молока, овощей, фруктов, яиц тоже налажены. Никаких сборов денег на продукты или продовольствия мы не проводим.

Понятно, что сейчас – после ввода режима полной самоизоляции – парк закрыт. Но сотрудники работают: ухаживают за животными, кормят их.

У питомцев зоопарка есть запас корма на три месяца.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Если вы хотите помочь нам продуктами, делать этого не стоит, - говорят в администрации. – Все продукты должны иметь сертификаты качества, поставщики несут за них ответственность. Лучше оказать помощь любому приюту для бездомных животных. Там правила гораздо лояльнее.

ВАЖНО

Если вы хотите поддержать именно Роев ручей, можно купить билет (дистанционно), по которому в будущем вы попадете в парк – когда его откроют.

Заказать его возможно двумя способами: по номеру 8(391)294-20-20 или по электронной почте roev_ruchey@mail.ru с указанием своего контактного номера телефона.

Кроме того, можно сделать пожертвование по реквизитам:

МАУ «Парк «Роев ручей» Место нахождения: 660054 г. Красноярск, ул. Свердловская, 293, ИНН 2464033183 КПП 246401001 ОГРН 1022402301558 Почтовый адрес: 660054 г. Красноярск, ул. Свердловская, 293 тел: 8(391)269-81-01 e-mail: office@roev.ru Банк: Филиал № 5440 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Новосибирске (Филиал № 5440 Банка ВТБ (ПАО)) ИНН/КПП 7702070139/540143001 БИК: 045004719 к/с: 30101810450040000719 л/сч: 40703810722460007798

Больше никак! Средства будут потрачены на строительство и ремонт вольеров, оборудование дорожек, покупку морозильной камеры для хранения корма жирафов.

ИСТОЧНИК KP.RU