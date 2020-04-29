29 Апр 2020 2020-04-29T11:18:38+03:00

Красноярцам рассказали, сколько спирта должно быть в правильном антисептике для рук. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Жителям Красноярска и края рассказали, как выбрать правильный антисептик в условиях пандемии коронавируса. Рекомендации дали в Роспотребнадзоре.

Одно из главных средств профилактики заражения COVID-19 – тщательное мытье рук с мылом, напомнили специалисты. Если такой возможности нет, на помощь приходят антисептики. Это хорошая альтернатива обычному мытью рук.

Как выбрать правильное средство? Первым делом обратим внимание, сколько в нем спирта. В состав эффективного антисептика для рук должно входить, как минимум, 60-80% изопропилового/этилового спирта.

Второй момент. Время, которое используется для растирания антисептика. Оно должно быть указано на этикетке. Средство надо втирать не меньше 30 секунд – до полного высыхания. Причем обрабатывать не только ладони, но и кожу между пальцами, кончики пальцев.

В инструкции к некоторым антисептикам приводятся рекомендации проводить процедуру трижды. И не меньше двух минут, чтобы уничтожить все вирусы.

ИСТОЧНИК KP.RU