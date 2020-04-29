2020-04-29T10:17:47+03:00
Общество

В майские праздники красноярским электричкам добавят вагонов

Каким именно?
Ася ЖУКОВА
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В майские праздники красноярским электричкам добавят вагонов.В майские праздники красноярским электричкам добавят вагонов.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В майские праздники на самых популярных маршрутах электричек Красноярска увеличат количество вагонов. Об этом рассказали в компании «Краспригород».

Итак, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая добавят вагонов в пригородных поездах Красноярск – Чернореченская, Красноярск – Уяр, Красноярск – Камарчага – до 10 и Красноярск – Кача – до 8-10. (Напомним, 6,7 и 8 мая также объявили нерабочими, но какие электрички будут ходить в эти дни, пока не сообщается).

10 вагонов - максимально возможный объем в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса, пояснили в компании. Он позволяет обеспечить профилактические меры, в частности – сохранить социальную дистанцию между пассажирами.

Кроме того, общее количество 10-вагонных электричек увеличено на восемь.

КОНКРЕТНО

Уточнить расписание движения электричек можно по бесплатному телефону справочного центра 8-800-775-00-00, на официальном сайте <http://www.kraspg.ru/> компании «Краспригород» в разделе «Расписание».

ИСТОЧНИК KP.RU

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