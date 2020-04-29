В майские праздники красноярским электричкам добавят вагонов
В майские праздники на самых популярных маршрутах электричек Красноярска увеличат количество вагонов. Об этом рассказали в компании «Краспригород».
Итак, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая добавят вагонов в пригородных поездах Красноярск – Чернореченская, Красноярск – Уяр, Красноярск – Камарчага – до 10 и Красноярск – Кача – до 8-10. (Напомним, 6,7 и 8 мая также объявили нерабочими, но какие электрички будут ходить в эти дни, пока не сообщается).
10 вагонов - максимально возможный объем в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса, пояснили в компании. Он позволяет обеспечить профилактические меры, в частности – сохранить социальную дистанцию между пассажирами.
Кроме того, общее количество 10-вагонных электричек увеличено на восемь.
КОНКРЕТНО
Уточнить расписание движения электричек можно по бесплатному телефону справочного центра 8-800-775-00-00, на официальном сайте <http://www.kraspg.ru/> компании «Краспригород» в разделе «Расписание».
ИСТОЧНИК KP.RU