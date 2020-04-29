Военные потушили 20-километровую полосу огня и спасли поселок в Туве

29 Апр 2020 2020-04-29T09:58:11+03:00

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Военнослужащие Центрального военного округа защитили от огня поселок в Туве. Благодаря им беду удалось отвести, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Поселок Бояровка в Каа-Хемском районе оказался под угрозой из-за лесного пожара. Сейчас в республике стоит жара, сильный ветер, так что пламя распространялось быстро. Чтобы остановить его, пришлось привлекать военных. За двое суток подразделения потушили 20-километровую полосу огня. И увели линию пожара от жилых домов - на 13 километров вглубь тайги.

- Также к месту тушения прибыли тяжелые бульдозеры из частей в Кызыле и Абакане, - пояснили в пресс-службе округа. – Тяжелая техника создает минерализированную полосу вдоль реки Шан, чтобы предотвратить повторное распространения огня. Работы проводятся в сложном рельефе - высокие холмы с густым лесом.

Жителям Тувы в борьбе с природными пожарами помогают почти 100 военнослужащих ЦВО. Такое решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин после обращения главы республики Тыва Шолбан Кара-оола. Также привлекли вертолет Ми-8 «Терминатор», который за двое суток сбросил больше 80 тонн воды на очаги пожаров в Каа-Хемском и Тандинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU