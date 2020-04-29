В Красноярске ребенок застрял на сломанной детской горке

29 Апр 2020 2020-04-29T09:21:01+03:00

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На правобережье Красноярска маленький ребенок застрял между досками на сломанной детской горке. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель»:

- Все случилось у дома №3 в переулке Тихий. – На деревянной горке провалился ребенок.

Высвободиться сам он не смог, это не удалось и родителям. Пришлось вызывать спасателей.

- Выполнены слесарные работы, - поясняют в отряде. - Оказана первая помощь. Ребенок был спасен.

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ИСТОЧНИК KP.RU