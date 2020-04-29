Борису не было и 30. Умер красноярец, у которого не заметили рак

29 Апр 2020 2020-04-29T08:24:02+03:00

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В Красноярске умер 29-летний Борис Плаунов, у которого не заметили вторую опухоль. Его не стало накануне, 28 апреля, сообщила в соцсетях мать молодого человека.

Борис боролся с болезнью несколько лет. Еще в 2017-м ему поставили диагноз - рак прямой кишки. Мужчина перенес операцию, несколько «химий». Однако в мае 2018 года состояние ухудшилось.

«Несмотря на его жалобы, лечащий врач онкоцентра, со словами «что вы выдумываете», вручила Боре справку о том, что все в порядке, - писала в инстаграме мать. - Состояние естественно ухудшалось, как итог в ноябре 2018 - новая опухоль, теперь уже на мочевом пузыре. Но обнаружили ее не врачи онкоцентра, а врачи краевой больницы.

Это же какие «специалисты» работают в онкологии, что на таком мощном оборудовании не увидели опухоль? В декабре 2018 я со скандалом стала требовать направление в Москву. После проведения телемедицинской конференции с московскими врачами назначен новый курс химии. Прошли. И началось. После химий в 25.06.2019 в Москву на квоту направили только протокол о проведенном лечении, не приложив к нему ни одного анализа! Опять воюю. И словно как издевательство направляют анализы 2017 года, спустя какое-то время - анализы 2018 года. Анализы 2019 года Москва так и не увидела. Нам ничего не оставалось, как принять решение, ехать самостоятельно по 57-й форме. И опять проблемы: онкология трижды переделывала 57 форму, и все равно по приезду в Москву узнаем, что сделали они ее неправильно!

В последние два года Борис и я ходили как на работу в краевой онкологический центр. От него требовали постоянно какие-то анализы, МРТ, УЗИ, он сдавал, и получал ответ врачей: всё нормально, так должно быть, и лечение не требуется» Даже ему выдали справки об этом. В итоге: 14 апреля 2020 года состоялась очередная комиссия, на которой врачи, отводя глаза в сторону, нам сообщили, что у Бори метастазы (словно они появились внезапно), и нам прописано паллиативное лечение. В переводе на человеческий язык это значит: «Вот вам таблетки, пейте их дома».

По предварительным данным министерства здравоохранения, никаких нарушений в лечении пациента допущено не было. Тем не менее в онкологическом диспансере проводится проверка.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным и друзьям Бориса. Светлая память!

ИСТОЧНИК KP.RU