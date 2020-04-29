Райффайзенбанк принимает заявки на ипотеку под 6,5%

29 Апр 2020 2020-04-29T08:08:57+03:00

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Райффайзенбанк начинает принимать заявки на ипотечные кредиты по льготной ставке 6,5%. Программа распространяется только на покупку жилья в новостройке. Доступна она будет до 1 ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

«Новая льготная программа позволит большему числу клиентов приобрести недвижимость, улучшить свои жилищные условия. Мы рады предоставить эти возможности нашим клиентам. Заявку на ипотеку можно оформить на сайте банка, в личном кабинете заемщика и получить решение в течение суток. Сделка по ипотеке может пройти полностью дистанционно до момента подписания документов», – отмечает Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 3 млн рублей в других регионах страны.

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