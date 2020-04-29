2020-04-29T08:08:57+03:00
Экономика

Райффайзенбанк принимает заявки на ипотеку под 6,5%

Поделиться:
Изменить размер текста:

Райффайзенбанк начинает принимать заявки на ипотечные кредиты по льготной ставке 6,5%. Программа распространяется только на покупку жилья в новостройке. Доступна она будет до 1 ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

«Новая льготная программа позволит большему числу клиентов приобрести недвижимость, улучшить свои жилищные условия. Мы рады предоставить эти возможности нашим клиентам. Заявку на ипотеку можно оформить на сайте банка, в личном кабинете заемщика и получить решение в течение суток. Сделка по ипотеке может пройти полностью дистанционно до момента подписания документов», – отмечает Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 3 млн рублей в других регионах страны.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В музыкальном театре стартует проект «Девять дней до Победы»
В Роевом ручье опровергли слухи о голодающих животных
Красноярцам рассказали, сколько спирта должно быть в правильном антисептике для рук
В майские праздники красноярским электричкам добавят вагонов
Военные потушили 20-километровую полосу огня и спасли поселок в Туве
В Красноярске ребенок застрял на сломанной детской горке
Запрета на продажу алкоголя в майские праздники в Красноярском крае нет
Комсомолка и партнеры запускают совместную акцию «Доставка с добавкой»
Борису не было и 30. Умер красноярец, у которого не заметили рак
Райффайзенбанк принимает заявки на ипотеку под 6,5%
Зеленогорец купил за 33 тысячи несуществующего попугая
Пьяный озеленитель нарочно сжег под Красноярском лес на полмиллиона рублей
Красноярский третьеклассник на самоизоляции нашел самые опасные в доме предметы
Землетрясение произошло в Красноярском крае
Красноярского адвоката арестовали по делу о 52 незаконных мигрантах
В Хакасии женщина зарезала мужа за угрозы навсегда увезти внучку
На перекрестке в центре Красноярска восстановили дорожный знак
Хозяйка медной горы: изумрудную ящерицу из сказок заметили под Красноярском
Кот Элиот из Красноярска покоряет соцсети богатырским храпом
Выпавший из окна в Пашенном пролежал до вечера рядом с играющими детьми
Под Красноярском садовод задержал пьяного водителя
В Красноярском крае количество «пьяных» преступлений снизилось больше, чем наполовину
На Красноярск надвигается ураганный ветер
«Пнул ногой, она упала»: в Ачинске дебошир поругался с женой и выместил зло на камерах видиофиксации
В Красноярске от коронавируса умерли два человека
В Красноярском крае голосуют за рисунки участников конкурса «Спасибо за мир!»
Известному красноярскому тренеру Дмитрию Миндиашвили присвоено звания Героя Труда РФ
В Хакасии отчим несколько раз изнасиловал 8-летнюю девочку