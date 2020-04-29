Зеленогорец купил за 33 тысячи несуществующего попугая

29 Апр 2020 2020-04-29T08:01:27+03:00

Перевел деньги, а птицы так и не дождался

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Житель Зеленогорска Красноярского края выложил 33 тысячи рублей за несуществующего попугая. Об этом случае рассказали в ОМВД России по ЗАТО.

59-летний мужчина давно мечтал обзавестись экзотической птицей, шерстил интернет. И на одном из сайтов обнаружил объявление: продается венесуэльский амазон. Это было то, чего он хотел.

Связался с продавцом, договорились, что попугая доставят курьером. И довольный покупатель перевел деньги на указанный счет. Прошел день, другой, но птица мечты так и не приехала. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Было возбуждено дело по статье «Мошенничество». А это – до пяти лет лишения свободы. Полицейские ищут подозреваемого. И напоминают: делая покупки в интернете, «пробивайте» продавца, читайте отзывы. И никогда не переводите деньги заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU