2020-04-29T08:01:27+03:00
Происшествия

Зеленогорец купил за 33 тысячи несуществующего попугая

Перевел деньги, а птицы так и не дождался
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Зеленогорец купил за 33 тысячи несуществующего попугая. Фото: сайт ташкентского зоопарка.Зеленогорец купил за 33 тысячи несуществующего попугая. Фото: сайт ташкентского зоопарка.
Изменить размер текста:

Житель Зеленогорска Красноярского края выложил 33 тысячи рублей за несуществующего попугая. Об этом случае рассказали в ОМВД России по ЗАТО.

59-летний мужчина давно мечтал обзавестись экзотической птицей, шерстил интернет. И на одном из сайтов обнаружил объявление: продается венесуэльский амазон. Это было то, чего он хотел.

Связался с продавцом, договорились, что попугая доставят курьером. И довольный покупатель перевел деньги на указанный счет. Прошел день, другой, но птица мечты так и не приехала. Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Было возбуждено дело по статье «Мошенничество». А это – до пяти лет лишения свободы. Полицейские ищут подозреваемого. И напоминают: делая покупки в интернете, «пробивайте» продавца, читайте отзывы. И никогда не переводите деньги заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Райффайзенбанк принимает заявки на ипотеку под 6,5%
Зеленогорец купил за 33 тысячи несуществующего попугая
Пьяный озеленитель нарочно сжег под Красноярском лес на полмиллиона рублей
Красноярский третьеклассник на самоизоляции нашел самые опасные в доме предметы
Землетрясение произошло в Красноярском крае
Красноярского адвоката арестовали по делу о 52 незаконных мигрантах
В Хакасии женщина зарезала мужа за угрозы навсегда увезти внучку
На перекрестке в центре Красноярска восстановили дорожный знак
Хозяйка медной горы: изумрудную ящерицу из сказок заметили под Красноярском
Кот Элиот из Красноярска покоряет соцсети богатырским храпом
Выпавший из окна в Пашенном пролежал до вечера рядом с играющими детьми
Под Красноярском садовод задержал пьяного водителя
В Красноярском крае количество «пьяных» преступлений снизилось больше, чем наполовину
На Красноярск надвигается ураганный ветер
«Пнул ногой, она упала»: в Ачинске дебошир поругался с женой и выместил зло на камерах видиофиксации
В Красноярске от коронавируса умерли два человека
В Красноярском крае голосуют за рисунки участников конкурса «Спасибо за мир!»
Известному красноярскому тренеру Дмитрию Миндиашвили присвоено звания Героя Труда РФ
В Хакасии отчим несколько раз изнасиловал 8-летнюю девочку