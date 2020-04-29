2020-04-29T07:40:04+03:00
Происшествия

Пьяный озеленитель нарочно сжег под Красноярском лес на полмиллиона рублей

Ему светит до 10 лет [фото]
Ася ЖУКОВА
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Пьяный озеленитель нарочно сжег под Красноярском леса на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД России по краю.Пьяный озеленитель нарочно сжег под Красноярском леса на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД России по краю.
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В Емельяновском районе Красноярска мужчина сжег лес почти на полмиллиона рублей. А объяснил все «желанием скорейшего озеленения» для того, чтобы потом пасти скот, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сначала подозреваемый вместе с приятелями отдыхал на горе Еловая. Жгли костер, распивали спиртное. Когда собрались уходить, огонь потушили. Однако по дороге домой мужчина вытащил зажигалку и принялся подпаливать траву. Товарищи пытались затоптать пламя, но им помешал сильный ветер… Полыхнула не только трава, но и деревья. Сумма ущерба составила больше 460 тысяч рублей, определили потом специалисты.

На поджигателя завели уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Максимальное наказание по ней – 10 лет лишения свободы.

Еще один пожар произошел в Шушенском районе. Здесь местный житель во время отжига смолы не уследил за искрами. Вспыхнула трава, а потом и лес. Сейчас проверку ЧП проводят дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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