2020-04-29T07:18:20+03:00
Общество

Красноярский третьеклассник на самоизоляции нашел самые опасные в доме предметы

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
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Красноярский третьеклассник на самоизоляции нашел самые опасные в доме предметы. Фото: пресс-служба главного управления образования.Красноярский третьеклассник на самоизоляции нашел самые опасные в доме предметы. Фото: пресс-служба главного управления образования.
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Третьеклассник 137-й красноярской школы Макар Трощук во время самоизоляции из-за коронавируса отыскал самые опасные предметы в квартире. А заодно узнал, как их обезвредить, сообщили в пресс-службе главного управления образования.

Для этого мальчик открыл свою домашнюю лабораторию. Решил исследовать поверхности мобильного телефона, шариковой ручки и игрушек. Вещей, с которыми чаще всего имеет дело.

Взял с них смывы, поместил в питательную среду (из отвара картофеля с добавлением агар-агара). И вот итог: уже на следующий день в чашке с образцом, взятым с телефона, образовалось много плесени. На вторые сутки она появилась во второй чашке, а после – в другой. На третий день плесень целиком заполнила первую чашку и множилась в остальных.

Тогда Макар добавил туда соки лука, чеснока и хвою сосны. А спустя три дня сопоставил посевы. И оказалось, народные средства остановили распространение плесени. Причем самыми результативными борцами с микроорганизмами стал чеснок и хвоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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