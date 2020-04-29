Землетрясение произошло в Красноярском крае
В Красноярском крае произошло землетрясение силой в 3,4 магнитуды. Подземный толчок зафиксировали около половины пятого утра в Балахтинском районе, сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН». Предварительно известно, что большинство местных жителей их не заметило.
Напомним, одно из самых сильных землетрясений случилось в Красноярске 10 февраля 2011 года. Тогда подземные толчки доходили до 7 баллов, их ощутили сразу в нескольких районах города.
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- Стул ходуном заходил, компьютеры закачались, ноги аж ватными стали.
В МЧС России по Красноярскому краю подтвердили: землетрясение действительно было. Сколько баллов – пока уточняется (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU