2020-04-29T06:50:08+03:00
Происшествия

Землетрясение произошло в Красноярском крае

Утром в Балахтинском районе
Ася ЖУКОВА
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Землетрясение произошло в Красноярском крае. Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».Землетрясение произошло в Красноярском крае. Фото: Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
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В Красноярском крае произошло землетрясение силой в 3,4 магнитуды. Подземный толчок зафиксировали около половины пятого утра в Балахтинском районе, сообщили в Алтае-Саянском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН». Предварительно известно, что большинство местных жителей их не заметило.

Напомним, одно из самых сильных землетрясений случилось в Красноярске 10 февраля 2011 года. Тогда подземные толчки доходили до 7 баллов, их ощутили сразу в нескольких районах города.

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В 12.40 по местному времени Красноярск «тряхнуло». Весьма ощутимый толчок ощутили сразу в нескольких районах города: Советском, Центральном, Железнодорожном.

- На пятом этаже живу, - рассказал наш коллега Станислав. – Чувствую: что-то не то. Прям ходуном заходил дом, закачалась люстра… Пойду-ка я лучше на улицу…

Преподавателя школы Иннокентия Кузьмина в Свердловском районе землетрясение застало во время урока.

- Стул ходуном заходил, компьютеры закачались, ноги аж ватными стали.

В МЧС России по Красноярскому краю подтвердили: землетрясение действительно было. Сколько баллов – пока уточняется (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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