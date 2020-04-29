Красноярского адвоката арестовали по делу о 52 незаконных мигрантах

29 Апр 2020 2020-04-29T06:32:41+03:00

Она может получить до четырех лет

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Красноярского адвоката задержали за организацию незаконной миграции. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по краю и РХ.

По предварительным данным, женщина-адвокат краевой коллегии «Консул» вместе со знакомой с ноября 2019 по марта 2020 года организовала незаконный въезд в Россию, как минимум, 52 мигрантов.

- Оформляли на их имена уведомления о прибытии в место пребывания с указанием недостоверных сведений о месте пребывания и принимающей стороне, передавали документы через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг для постановки на учет, - уточнили в пресс-службе следкома. – В результате некоторые граждане получили патенты на работу в России.

Вознаграждение, полученное от мигрантов, адвокат и ее подельница делили между собой. На днях юриста взяли под стражу. Теперь ей может грозить до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU