Красноярского адвоката арестовали по делу о 52 незаконных мигрантах
Красноярского адвоката задержали за организацию незаконной миграции. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по краю и РХ.
По предварительным данным, женщина-адвокат краевой коллегии «Консул» вместе со знакомой с ноября 2019 по марта 2020 года организовала незаконный въезд в Россию, как минимум, 52 мигрантов.
- Оформляли на их имена уведомления о прибытии в место пребывания с указанием недостоверных сведений о месте пребывания и принимающей стороне, передавали документы через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг для постановки на учет, - уточнили в пресс-службе следкома. – В результате некоторые граждане получили патенты на работу в России.
Вознаграждение, полученное от мигрантов, адвокат и ее подельница делили между собой. На днях юриста взяли под стражу. Теперь ей может грозить до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU